Finisce 0-2 allo stadio “Esseneto” tra Akragas e Siracusa, gara valevole per la 18^ giornata del campionato di Serie D girone I. Dopo 20 minuti in cui l’ Akragas lotta e tiene testa al Siracusa e sfiora il vantaggio per ben tre volte, con Llama che prende pure una traversa, è il Siracusa al 25’ad andare in rete con Alma. Poco dopo arriva un’ altra occasione per l’ Akragas che sfiora il pareggio con Grillo, che la mette centrale ma Lamberti si fa trovare pronto. Al 39′ arriva una traversa del Siracusa. Le squadre vanno negli spogliatoi a risultato invariato. Nel secondo tempo l’ Akragas continua a provarci. Al 55′ Marrale prende il posto di Llama ma al 63′ arriva il raddoppio di Alma. Al 72′ Rea per Rechichi. Si scaldano parecchio gli animi e diversi i cartellini gialli Al 80′ Mannina entra al posto di Rossi. Finisce 0- 2 la partita tra Akragas e Siracusa.

IL TABELLINO:

AKRAGAS (4-3-2-1): Vaccarino; Rechichi (72′ Rea), Rossi (80′ Mannina), Cipolla, Petrucci; Llama (55’ Marrale), Garufo, Perez; Grillo, Di Mauro; Trombino. A disp.: Governali, Liga, Di Stefano, Puglisi, Sinatra, Inzerillo. All. Coppa.

SIRACUSA (4-3-3): Lamberti; Kalombola, Markic, Suhs, Sena; Zampa (88′ Teijo), Aliperta, Limonelli (55′ Forchignone); Alma (83′ Russotto), Maggio (72′ Favetta), Arcidiacono (55′ Vacca). A disp.: Lumia, Gozzo, De Caro, Ruffino. All. Cacciola.

ARBITRO: Spera di Barletta (Anile-Romeo).

MARCATORI: 25′ Alma

NOTE: Ammoniti: 62′ Cipolla e Maggio, 70′ Forchignone; 81′ Alma