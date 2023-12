Akragas Siracusa: Ecco le formazioni ufficiali. L’ Akragas scende in campo con: Vaccarino, Garufo, Cipolla, Perez, Trombino, Llama, Rossi, Petrucci, Rechichi, Grillo e Di Mauro. A disposizione di Mister Coppa: Governali, Liga, Mannina, Di Stefano, Puglisi, Sinatra, Marrale, Rea ed Inzerillo. Per il Siracusa: Lamberti, Sena, Suhs, Arcidiacono, Aliperta, Maggio, Alma, Limonelli, Zampa, Markic e Kalombola. In panchina a disposizione di mister Gaspare Cacciola: Lumia, Tejo, Russotto, Vacca, Cozzo, De Caro, Ruffino, Forchignone e Favetta.