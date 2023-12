Ancora una volta sul podio le allieve dell’ASD scuola di danza Imera diretta da Simona Attanasio al concorso AICS “Caltanissetta Dance Competition”. Le giovani danzatrici, Carla Di Gregorio e Azzurra Zambito, hanno conquistato il terzo posto con la coreografia di danza contemporanea dal titolo “Tracce”.

“Caltanissetta Dance Competition” si è svolto al Palacannizzaro, ed è stato un bellissimo momento di confronto per gli allievi provenienti dalle scuole di danza di tutta la Sicilia. In giuria tre coreografi e danzatori di fama Internazionale tra cui Giampiero Gencarelli, Oreste Gaudio, Faby Piazzese. Il success della scuola di danza Imera si unisce all’eccellente risultato conseguito i primi di dicembre dalle allieve di Simona Attanasio che al Concorso “Trinacria in Danza” si sono classificate al secondo posto e hanno ottenuto importanti borse di studio.