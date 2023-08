Nell’incantevole scenario di San Leone, lido di Agrigento, la comunità si è riunita per celebrare con fervore la Festa di Maria SS. Assunta in Cielo. Questo significativo evento ha visto la partecipazione attiva del parroco, don Maurizio Di Franco, che ha guidato i fedeli in una giornata di devozione e spiritualità.

Gli eroici vigili del fuoco del Comando Provinciale di Agrigento hanno donato un toccante omaggio floreale, un segno tangibile di gratitudine e rispetto verso la Vergine Maria. La loro dedizione è stata un tributo che ha emozionato i cuori di tutti i presenti.

Dopo l’omaggio floreale, la comunità si è unita in una suggestiva processione. Il corteo ha attraversato la chiesa e si è diretto verso il Pontile, per poi proseguire in barca al porticciolo turistico e lungo il suggestivo lungomare. Un percorso di fede che ha rafforzato il legame tra la comunità e la spiritualità.

Quest’anno ha visto un cambio di programma rispetto al tradizionale itinerario degli anni passati. La processione, anziché attraversare le vie interne del centro di San Leone, ha scelto il mare come sfondo, un’esperienza unica e affascinante.

Il culmine della giornata è stato raggiunto con la messa tenuta a Piazzale Giglia. Qui, la comunità si è unita in preghiera e riflessione, vivendo un momento di profonda comunione spirituale. Don Maurizio Di Franco ha guidato la messa con il suo solenne e affettuoso stile, portando conforto e ispirazione a tutti i presenti.

La Festa di Maria SS. Assunta in Cielo del 2023 rimarrà nel cuore di San Leone come un momento di profonda fede, di connessione umana e spirituale. Grazie all’impegno dei vigili del fuoco e alla guida illuminata del parroco, questa giornata è stata una testimonianza tangibile di quanto sia preziosa la tradizione e la devozione nella vita della comunità.