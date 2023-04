L’Akragas pareggia contro Don Carlo Misilmeri: la sfida termina 1-1. Il goal per i biancazzurri arriva alla fine del primo tempo con Semezin. Alla ripresa del secondo tempo arriva il pareggio dei padroni di casa, rete di Balistreri. Tutto rinviato all’ultima giornata: l’Akragas è obbligata a vincere l’ultima partita in casa, all’Esseneto domenica prossima. Se avesse vinto oggi sarebbe bastato un pareggio per il salto di categoria in serie D.