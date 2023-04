Agrigento fa Buona Pasqua: stende Nardò 98 a 74

Una Fortitudo formato playoff stende Nardò con una prestazione di grande spessore contro una formazione temibile come quella allenata da coach Di Carlo. Finisce 98 a 74 per ibiancazzurri che salgono così a quota 8 punti nel girone bianco della fase a orologio del campionato. Provamaiuscola di Alessandro Grande che sigla 24 punti (8/15 dall’arco). In doppia cifra anche Marfo con 22punti, Ambrosin con 17 e 10 di Matteo Negri. Di contro, Nardò, al di là delle pesanti assenze (Baldasso e Stojanovic) che hanno limitato il suo potenziale offensivo, paga un terzoquarto disastroso non riuscendo a invertire la rotta anche negli ultimi 10′. Per i granata ottima la prova di Russ Smith autore di 27 punti. Nellostarting five di Devis Cagnardi ci sonoGrande, Ambrosin, Chiarastella, Francis e Marfo; Gennaro Di Carlorisponde con Smith, Zugno,Baccassino, La Torre e Donda. Primo quarto di grande intensità: gli ospiti partono fortissimo trascinati dalla “stella” Smith e dalla regia illuminata di Zugno. I padroni di casa, tuttavia, non si fanno intimidire e rispondono colpo su colpo con Grande e Ambrosin. I primi 10′ vanno in archivio sulle ali dell’entusiasmograzie ad un tiro da centrocampo di Grande sulla sirena che fissa il 28–23. La compagine di Cagnardi continua su questa scia anche nel secondo quarto: un ottimo Peterson – ben coadiuvato da Negri – mette a segno i canestri delmassimo vantaggio (41-31) a metà della frazione. Si va avanti a piccoli strappi fino al 50 a 41 che porta le due squadre alla pausa lunga. Dagli spogliatoi Agrigento esce con una rabbia agonistica incredibile: Grande e Negri colpiscono senza pietà gli ospitiche rimangono letteralmente storditi. In questa fase del match, il solco scavato da Agrigento tocca i 23 punti di vantaggio (72-49), fino al 74-55 fissato alla terza sirena. Nell’ultimoquarto la Fortitudo tocca anche il +30 (98-68) chiudendo definitivamente il match. Per i biancazzurri è gi tempo di preparare la prossima sfida in terra romagnola sul parquet di Rimini.

Moncada Energy Group Agrigento 98 – HDL Nardò 74

Fortitudo Agrigento: Ambrosin 17, Marfo 22, Grande 24, Francis 9, Costi 7, Chiarastella 3, Peterson 6, Negri 10,Mayer, Traoré, Bellavia, Fernandez.All.: Cagnardi.

Andrea Pasca Nardò: Smith 27, Zugno 12, La Torre 19, Donda 4,Baccassino 6, Borra 6, Parravicini,Baldasso, Stojanovic, Antonaci, Buscicchio. All.: Di Carlo.

Arbitri: Mattia Eugenio Martellosio,Michele Cosimo Pio Capurro e Fabio Bonotto.

Note: parziali: 28–23, 22–18, 24–14, 24–19