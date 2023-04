I 10 Migliori Cannoli Siciliani per il 2023, ecco la classifica

La classifica de I Migliori Cannoli 2023 è stata realizzata con il consueto metodo di 50 Top: un primo un sondaggio di voto, a cui hanno partecipato oltre 50 persone, ha stabilito i primi 20 cannoli, assaggiati poi da un panel ristretto per definire la classifica dei top ten, rispettando sempre la forma dell’anonimato così come da policy della guida. Nessuna pasticceria agrigentina è rientrata nella top ten secondo la classifica stilata da 50 top. Ecco i 10 Migliori Cannoli in Italia – Latteria Sorrentina Award per 50 Top Italy 2023

Caffè Sicilia – Noto (SR), Sicilia La Pasticceria di Maria Grammatico – Erice (TP), Sicilia Pasticceria Cappello – Palermo , Sicilia Euro Bar Dattilo – Dattilo (TP) , Sicilia Antica Dolceria Bonajuto – Modica (RG), Sicilia Extra Bar Petta – Piana degli Albanesi (PA), Sicilia Caffè del Corso F.lli Biscari – Santa Cristina Gela (PA), Sicilia Pasticceria Russo dal 1880 – Santa Venerina (CT), Sicilia Pasticceria Da Josè – Palermo, Sicilia Pasticceria Di Noto – Piana degli Albanesi (PA), Sicilia