L’ambiente dell’Akragas attendeva con ansia una reazione e finalmente è arrivata: la squadra ha conquistato la sua prima vittoria in campionato, superando la Gioiese fuori casa con un risultato di 1-0, grazie alla rete segnata da Alfredo Trombino. Questa vittoria rappresenta un passo importante per la squadra e rivitalizza il gruppo dopo la deludente settimana successiva alla sconfitta nel derby contro il Licata nella partita di apertura della stagione.

Nella conferenza stampa post-partita, l’allenatore biancazzurro, Coppa, ha elogiato l’atteggiamento e lo spirito di squadra dimostrato dai suoi giocatori in campo, sottolineando quanto il gruppo sia unito e coeso. Ha dichiarato: “Non era facile vincere qui. Ne approfitto per complimentarmi con la Gioiese, è una squadra che corre, ha idee, ed è ben organizzata in campo. I complimenti, inevitabilmente, vanno anche ai miei ragazzi. Non abbiamo vissuto una settimana semplice dopo il derby perso contro il Licata. Ringrazio anche i tifosi, che hanno compreso il momento e ci hanno sostenuto.”

Nonostante le difficoltà e l’emergenza causata da vari infortuni, il Gigante è riuscito a portare a casa i tre punti. Coppa ha continuato: “Siamo partiti senza Le Mura, senza Llama, poi ci sono stati gli infortuni di Petrucci ed Echeverria: non era affatto semplice oggi. Quando si vincono sfide come questa, c’è sempre un sapore particolare. Oggi abbiamo prodotto molto, e dovevamo vincere segnando più gol. Certe occasioni vanno sfruttate e ne parlerò nel nostro spogliatoio. Dobbiamo lavorare molto, non vogliamo cercare alibi o scuse. I ragazzi devono godersi questa vittoria, che non era affatto facile da ottenere. È una vittoria che vale doppio, a mio avviso. Siamo una grande famiglia e i ragazzi sono stati bravi a formare un gruppo coeso.”

La vittoria dell’Akragas ha dimostrato la forza di volontà e la determinazione della squadra, che ora punta a costruire su questo successo e affrontare le sfide future con la stessa grinta. Gli appassionati biancazzurri attendono con impazienza ulteriori sviluppi in questa stagione promettente.