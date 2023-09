La Serie D Girone I ha visto svolgersi la seconda giornata di campionato nel fine settimana, con un’azione avvincente che ha regalato emozioni ai tifosi di calcio di tutta la regione. Ecco un riepilogo dei risultati e della classifica dopo questa entusiasmante giornata:

Sabato 16 Settembre:

Ragusa Calcio 5 – 1 Castrovillari Calcio Una vittoria convincente per il Ragusa Calcio che ha dominato la partita contro il Castrovillari Calcio, segnando ben 5 gol e consolidando la loro posizione in classifica.

Portici 0 – 2 Canicattì Il Portici ha subito una sconfitta casalinga contro il Canicattì, che ha portato a casa tre punti preziosi grazie a una vittoria per 2-0.

Domenica 17 Settembre:

Città Di S. Agata 0 – 4 Vibonese Calcio La Vibonese Calcio ha messo in mostra la sua forza vincendo 4-0 contro il Città Di S. Agata, dimostrando di essere una squadra da tenere d’occhio in questa stagione.

Gioiese 1918 0 – 1 Akragas Una partita equilibrata che ha visto l’Akragas ottenere la vittoria con un gol segnato, portando a casa tre punti cruciali.

Licata Calcio 2 – 1 Real Casalnuovo Il Licata Calcio ha vinto 2-1 contro il Real Casalnuovo in una partita combattuta che ha regalato molte emozioni ai tifosi.

San Luca 2 – 1 Sancataldese Calcio Il San Luca ha ottenuto una vittoria per 2-1 contro il Sancataldese Calcio in una partita intensa.

F.C. Lamezia Terme 0 – 4 Nuova Igea Virtus La Nuova Igea Virtus ha dominato il F.C. Lamezia Terme, vincendo 4-0 e consolidando la sua posizione in alto in classifica.

Siracusa Calcio 1924 3 – 2 Locri 1909 Una partita emozionante che ha visto il Siracusa Calcio 1924 vincere per 3-2 contro il Locri 1909, conquistando tre punti preziosi.

Mercoledì 18 Ottobre:

Città Di Acireale 1946 vs. LFA Reggio Calabria (Partita da disputare)

Il Città Di Acireale 1946 affronterà il LFA Reggio Calabria in una partita che sarà giocata in una data successiva.

Riposa: F.C. Trapani 1905

Il F.C. Trapani 1905 ha riposato in questa giornata di campionato.

Dopo questi risultati, la classifica si sta gradualmente delineando con alcune squadre che si stanno facendo notare per le loro prestazioni. La Serie D Girone I promette di offrire ancora molte emozioni e sorprese nella stagione in corso, con le squadre che daranno il massimo per raggiungere i loro obiettivi. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e risultati della Serie D.

Classifica Serie D Girone I dopo la Seconda Giornata di Campionato

Vibonese Calcio: 6 punti (2 partite giocate, 2 vittorie, 0 pareggi, 0 sconfitte, 6 gol fatti, 0 gol subiti, differenza reti +6, punti 6) Licata Calcio: 6 punti (2 partite giocate, 2 vittorie, 0 pareggi, 0 sconfitte, 6 gol fatti, 2 gol subiti, differenza reti +4, punti 4) Canicattì: 4 punti (2 partite giocate, 1 vittoria, 1 pareggio, 0 sconfitte, 3 gol fatti, 1 gol subito, differenza reti +2, punti 2) Siracusa Calcio 1924: 4 punti (2 partite giocate, 1 vittoria, 1 pareggio, 0 sconfitte, 4 gol fatti, 3 gol subiti, differenza reti +1, punti 1) F.C. Trapani 1905: 3 punti (1 partita giocata, 1 vittoria, 0 pareggi, 0 sconfitte, 4 gol fatti, 0 gol subiti, differenza reti +4, punti 4) Nuova Igea Virtus: 3 punti (2 partite giocate, 1 vittoria, 0 pareggi, 1 sconfitta, 4 gol fatti, 1 gol subito, differenza reti +3, punti 3) Real Casalnuovo: 3 punti (2 partite giocate, 1 vittoria, 0 pareggi, 1 sconfitta, 4 gol fatti, 3 gol subiti, differenza reti +1, punti 1) Città Di Acireale 1946: 3 punti (1 partita giocata, 1 vittoria, 0 pareggi, 0 sconfitte, 1 gol fatto, 0 gol subito, differenza reti +1, punti 1) Ragusa Calcio: 3 punti (2 partite giocate, 1 vittoria, 0 pareggi, 1 sconfitta, 5 gol fatti, 5 gol subiti, differenza reti 0, punti 0) Locri 1909: 3 punti (2 partite giocate, 1 vittoria, 0 pareggi, 1 sconfitta, 3 gol fatti, 3 gol subiti, differenza reti 0, punti 0) San Luca: 3 punti (2 partite giocate, 1 vittoria, 0 pareggi, 1 sconfitta, 2 gol fatti, 2 gol subiti, differenza reti 0, punti 0) F.C. Lamezia Terme: 3 punti (2 partite giocate, 1 vittoria, 0 pareggi, 1 sconfitta, 3 gol fatti, 4 gol subiti, differenza reti -1, punti 0) Akragas: 3 punti (2 partite giocate, 1 vittoria, 0 pareggi, 1 sconfitta, 2 gol fatti, 4 gol subiti, differenza reti -2, punti 0) Città Di S. Agata: 3 punti (2 partite giocate, 1 vittoria, 0 pareggi, 1 sconfitta, 2 gol fatti, 4 gol subiti, differenza reti -2, punti 0) LFA Reggio Calabria: 0 punti (0 partite giocate, 0 vittorie, 0 pareggi, 0 sconfitte, 0 gol fatti, 0 gol subiti, differenza reti 0, punti 0) Gioiese 1918: 0 punti (2 partite giocate, 0 vittorie, 0 pareggi, 2 sconfitte, 0 gol fatti, 3 gol subiti, differenza reti -3, punti 0) Portici: 0 punti (2 partite giocate, 0 vittorie, 0 pareggi, 2 sconfitte, 1 gol fatto, 5 gol subiti, differenza reti -4, punti 0) Sancataldese Calcio: 0 punti (2 partite giocate, 0 vittorie, 0 pareggi, 2 sconfitte, 1 gol fatto, 5 gol subiti, differenza reti -4, punti 0) Castrovillari Calcio: 0 punti (2 partite giocate, 0 vittorie, 0 pareggi, 2 sconfitte, 1 gol fatto, 7 gol subiti, differenza reti -6, punti 0)

La Vibonese Calcio e il Licata Calcio sono attualmente in testa alla classifica con 6 punti ciascuno, seguite da Canicattì e Siracusa Calcio 1924 con 4 punti. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti sulla Serie D Girone I.