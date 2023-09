Ultimo appuntamento con la rassegna di cinema e libri “Serate al Museo Griffo”, organizzata da Beniamino Biondi, nello scenario del chiostro, giorno martedì 19 settembre alle 21, con la proiezione del film “La vita segreta della signora Lee” (2009) diretto da Rebecca Miller.

Pippa Lee è una donna nel fiore degli anni: cuoca eccellente, madre di due bambini e moglie del leggendario editore Herb Lee, di trent’anni più vecchio. Il loro rapporto di coppia procede a gonfie vele finchè non decidono di trasferirsi dalla lussuosa abitazione di New York a un paese nel Connecticut per trascorrere in tranquillità gli ultimi anni della loro vita. Ma a differenza del marito ottantenne, Pippa Lee non è affatto entusiasta di questa prospettiva e ripensa con nostalgia agli anni in cui viveva in modo sregolato. Così, invece di rinnegare il suo passato, decide di riprendere le vecchie abitudini.

L’epilogo del secondo film di Rebecca Miller, figlia di Arthur, può sembrare addirittura cinico. Possibile che nel Connecticut dell’agiata intellighenzia newyorkese domini il più subdolo machismo? Segnata da una madre instabile e impasticcata, manipolata dagli amanti e da quel marito-padre-manager, la povera signora Lee capisce che non ne può più di recitare la padrona di casa ideale. Ecco un film di scrittura: ironia, battute, quel sapore salottiero appena ipocrita e noioso reso con umorismo assai divertito. Ma non è un film di sceneggiatura meccanica, le simmetrie che piacciono tanto adesso. Al contrario, c’è qualcosa di antico, di ribellione anni settanta nel personaggio di Pippa Lee che ha rimosso il suo passato senza avere mai cancellato quella parte di se stessa davvero. E’ un film strano e tenero, dolcemente irriverente il suo come è chi non si arrende. E da qualche parte continua a tenere orizzonti aperti.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili.