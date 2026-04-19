Si è conclusa la stagione agonistica di tennistavolo dell’ASD Kerkent, storica società di Agrigento, da sempre guidata dal rag. Palamenghi e, da qualche anno, nelle mani del maestro Salvatore Restivo.

La squadra è composta da Marco Mantisi, che negli anni ha raggiunto il ranking più alto, Michele Giangreco, detto “Hoppa”, ottimo difensore, Filippo Gallea, lo straniero Pierre La Favre, impiegato solo in alcune partite, la giovane promessa Giovanni Bellavia e Dino La Rosa. A completare il gruppo anche Emanuele Piazza.

Il campionato regionale di Serie D1 si è chiuso con un quarto posto, dopo che lo scorso anno la Kerkent aveva conquistato il primo posto, perdendo però lo spareggio contro il fortissimo Catania.

A chiudere la stagione, ancora una volta, è stato il capitano Marco Mantisi, protagonista di una prestazione di altissimo livello: vittoria per 3-0 contro l’imbattuto Marcello Butera di Palermo.

Per la Kerkent è stato un anno complicato, segnato da lutti e infortuni che hanno colpito alcuni elementi chiave, tra cui lo stesso Mantisi – rientrato soltanto nelle ultime due partite – e Michele Giangreco.

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