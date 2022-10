L’agrigentino Francesco Tuzzolino vince il rally del Gargano. Pronto per la finalissima

L’agrigentino Francesco Tuzzolino vince il rally del Gargano. Nei giorni di sabato 8 e domenica 9 ottobre scorsi sono tornati a rombare i motori per la 12esima edizione del Rally Porta del Gargano, sesta e penultima gara della zona 7 della Serie R ITALIAN TROPHY. Adesso, Tuzzolino, attende il 6 novembre prossimo per disputare la finalissima del rally Pico Cassino: “Un ringraziamento a tutti i miei sponsor”, dice. La Finale Nazionale ACI Sport Rally Cup Italia è di fatto l’ultima competizione nazionale titolata della stagione in corso. I tre migliori piazzati delle 9 Zone, oltre ai vincitori delle singole classi e categorie, hanno la possibilità di aggiudicarsi la Coppa Italia nella gara unica finale che, per questa stagione 2022, sarà per l’appunto il Rally del Lazio Cassino-Pico. Ad aggiungere pathos al rally anche la corsa delle Squadre Regionali: su indicazione delle singole Delegazioni regionali ACI Sport, un massimo di 5 dei qualificati di ogni regione sarà chiamato a rappresentare il proprio territorio. Da un punto di vista sportivo Pico rappresenterà uno dei centri nevralgici, data la storicità sportiva di questa località che da sempre riveste un ruolo centrale nella tradizione motoristica laziale.