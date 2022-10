Festa grande per i 103 anni di Madre Margherita Riolo

A Favara festa per Madre Margherita Riolo che ha compiuto 103 anni. Anche senza sparo di mortaretti, come avvenuto 3 anni fa, con una solenne concelebrazione presieduta al Vicario Generale, don Giuseppe Cumbo, a cui è seguito, nel grande refettorio del Seminario, organizzato da don Saverio Pititteri, un ricco buffet per le tante persone convenute, non si è fatta passare sotto silenzio la data del 10 ottobre, in cui Madre Margherita Riolo (al centro nella foto) ha compiuto 103 anni.

La concelebrazione, alle ore 18,30, si è svolta nella grande Sala del Teatro e dei Convegni del Seminario Minore-Casa dell’Accoglienza, ad appena pochi di metri di distanza per via d’aria, dalla grande monumentale statua di Gesù-Sacerdote con le braccia spalancate che domina la Collina Belvedere, sul punto più elevato, caratteristico e affascinante del territorio della Città di Favara, unitamente nella parte diametralmente opposta alla Collina di S. Francesco, dove si trova il Convento dei PP. Francescani.

Tutto si è svolto in un clima di grande cordialità e calore di famiglia, tra la Comunità delle Discepole del Redentore, fondata proprio da Madre Margherita che opera nei locali dell’ex Seminario Vescovile Minore , ed i numerosi amici favaresi provenienti dalle nove Parrocchie favaresi, a cui si sono aggiunti anche fedeli di altri paesi della nostra arcidiocesi, che magari frequentano periodicamente le attività formative della “Comunità Cristiani nel mondo”, all’interno della quale operano le Discepole.