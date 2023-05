L’agrigentino Carmelo Bennardo è il nuovo direttore del Parco di Siracusa

L’agrigentino Carmelo Bennardo, dirigente regionale in servizio nell’Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, è stato nominato direttore del Parco Archeologico e Paesaggistico di Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai. La sua nomina arriva con un decreto dell’assessore Francesco Paolo Scarpinato. Bennardo è un architetto che arriva dalla direzione del Servizio progettazione al Dipartimento, ha diversi interventi di direzione lavori e Rup in giro per la Sicilia.

Prende il posto di Antonello Mamo andato in pensione per aver raggiunto requisiti necessari e che ha diretto il Parco archeologico di Siracusa per meno di un anno.