“LC Educational” lotta alla contraffazione, l’Empedocle si qualifica per la fase nazionale

Il liceo classico e musicale Empedocle, diretto da Marika Helga Gatto, partecipa, su proposta dell’Unione nazionale consumatori di Agrigento, al concorso “LC Educational” – Lotta alla contraffazione” indetto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, d’intesa con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, e con il video promozionale dal titolo “Vero o falso”, prodotto dagli studenti delle classi seconda e terza, sezione A, coordinati da Maria Contino, docente di Storia dell’Arte, vince la fase regionale e accede alla Giornata nazionale di premiazione durante la quale sarà decretato il vincitore nazionale. “Nella consapevolezza dell’importanza e del significato che assume uno stile di vita responsabile legato alla scelta e all’esercizio di comportamenti attivi e proattivi, di rispetto delle regole e della legalità – afferma Marika Helga Gatto – gli studenti hanno prodotto il video “Vero o falso” sulla base della netta antitesi tra i prodotti veri e quelli falsi, la cui identificazione viene affidata al giudizio supremo della Bocca della Verità, rimandando simbolicamente all’eterno conflitto tra bene e male e sottolineando l’importanza di scegliere da che parte stare, non prima di aver partecipato a una serie di incontri formativi di approfondimento, a cura del dottor Manlio Cardella, presidente della sezione agrigentina dell’Unione nazionale Consumatori, in occasione dei quali, attraverso la proiezione di video e l’elaborazione di questionari dedicati, è stata approfondita la complessa tematica del fenomeno della contraffazione in diversi settori, tra i quali, ad esempio, abbigliamento e pelletteria, cosmetica, accessori, elettronica, prodotti alimentari, giocattoli, …”. Le riprese sono state effettuate sul palcoscenico del teatro Pirandello, per gentile concessione del sindaco Miccichè, del presidente e del direttore della Fondazione Teatro Pirandello, rispettivamente Alessandro Patti e Salvatore Prestia. “Gli studenti – prosegue Marika Helga Gatto – che hanno partecipato con grande impegno ed entusiasmo, si sono occupati anche della realizzazione manuale e dell’allestimento della scenografia sviluppando, attraverso questa esperienza, importanti competenze trasversali. Il video, oggetto del concorso, è risultato vincitore nella fase regionale e, quindi, ammesso alla Giornata nazionale di premiazione “LC Educational – 2022-2023“, in programma il 31 maggio prossimo all‘istituto CineTV Roberto Rossellini a Roma, durante la quale sarà proclamato il vincitore nazionale”.L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale Youtube, a partire dalle ore 10:30, raggiungibile attraverso il link che sarà pubblicato sulla piattaforma www.lceducational.it.