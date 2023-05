A causa del maltempo annullate le prime due giornate del Carnevale

Le prime due giornate di sfilate del Carnevale di Sciacca, a causa del maltempo, sono state annullate. La decisione è stata presa quando la Protezione civile regionale ha comunicato che a partire dalle ore 16 di oggi e fino alla mezzanotte di domani è stata diramata l’allerta “Arancione”. Rinviate appunto le prime due giornate di sfilate che verranno recuperate il 3 e il 4 giugno. La cerimonia di inaugurazione era prevista per le ore 15 e poi dovevano prendere il via le sfilate dei carri allegorici e dei gruppi mascherati. Il Carnevale di Sciacca inizia dunque la prossima settimana. Per quanto riguarda i ticket venduti ai residenti, questi restano validi per le nuove date programmate ovvero 3 e 4 giugno. I biglietti acquistati online, invece, anch’essi restano validi per le nuove date del 3 e 4 giugno, per eventuali rimborsi solo per i ticket acquistati on line, si potrà fare apposita richiesta nella sezione rimborsi del sito www.ticketzeta.com entro e non oltre il 24 maggio. Revocate le ordinanze relative al divieto di vendita di alcolici e superalcolici previste per oggi e domani.