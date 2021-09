L’agrigentino Calogero Vignera: “Il mio amico Lino Banfi”

Un po’ di Agrigento al festival di Venezia. Si perché alla kermesse dedicata al cinema c’era anche un agrigentino, Calogero Vignera in arte Gerry Italia. È stato ospite di Lino Banfi alla presentazione del film “Viaggio a sorpresa”insieme all’attore Hollywoodiano Ron Moss. Un evento privato accessibile solo a pochissimi intimi e giornalisti nel salone delle Celebrità del Lido di Venezia.

Da un anno Gerry ha lasciato Agrigento per trasferirsi a Padova dove lavora come OSS. “Questo trasferimento mi ha avvicinato di più al maestro Lino – ci racconta- e mi ha dato l’opportunità di stargli accanto al festival del cinema di Venezia per un evento così importante. Ho portato la città di Agrigento al festival, Lino Banfi alla conferenza stampa ha parlato di me e dell’essere siciliano e amico”.

Un amicizia nata sette anni fa, rima con la figlia Rosanna e subito dopo con l’attore pugliese.

Vignera è un artista agrigentino, conosciuto per i suoi spettacoli in provincia, ed è anche il creatore e amministratore del gruppo ufficiale di Lino Banfi su facebook, “Noi che Amiamo Lino Banfi Official”, riconosciuto dallo stesso Lino e dalla famiglia, che ad oggi conta più di 75.000 iscritti da tutto il mondo, dove vengono condivisi foto e video dello stesso Lino.

Il gruppo crea spesso delle aste con cimeli dello stesso Banfi e il ricavato va a enti di beneficenza.