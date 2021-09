Agrigento, Gramaglia: “Una decisione chiara e netta sul Prg”

Il consigliere comunale di Agrigento, Simone Gramaglia, capogruppo di Forza Italia, interviene nel merito della farraginosa problematica del Piano regolatore generale, che da tempo affligge e danneggia città e cittadini. Gramaglia auspica che – afferma – “si esca dall’inerzia e si proceda speditamente sulla procedura relativa al Piano regolatore generale”. Poi, più nello specifico, Gramaglia si rivolge all’Amministrazione comunale, e afferma: “Chiedo all’Amministrazione, che ha assunto la responsabilità di governare la città, di prendere una decisione chiara e netta su come portare a termine il procedimento urbanistico, al fine di dotare definitivamente Agrigento di un Piano regolatore generale. Ci si assuma la responsabilità di sfruttare tale strumento per porre fine a problemi che Agrigento vive oramai da anni. La città non può più attendere. Si dia la possibilità a chi paga le tasse per terreni edificabili di potere costruire, anche per risollevare le sorti dell’economia locale, già in sofferenza per il particolare momento che si attraversa. Si prenda – conclude Gramaglia – una posizione definitiva sul Prg, per il bene della città e degli agrigentini, invece di pensare solo all’ordinario”.