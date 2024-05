Una stagione indimenticabile, una notte da ricordare: il climax della scena musicale agrigentina.

Con Fargetta in console si chiude la scoppiettante stagione del Koveed Disco Club di Racalmuto. Una stagione che ha visto alternarsi in console i migliori DJ del panorama nazionale, come Ale, e internazionale. Il grande protagonista della chiusura ha animato la notte agrigentina per una discoteca che nel primo anno dalla sua apertura ha già attirato gente da tutta la Sicilia, lanciando anche giovani DJ e figli d’arte. E per la prossima stagione, già si promettono nomi nuovi.