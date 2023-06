L’agrigentina Emma Colletti vince il campionato italiano assoluto di Karate 

Emma Colletti, atleta di 17 anni di Calamonaci e portacolori della Ippon Karate Lentini di Sciacca, ha conquistato uno dei risultati più importanti nella storia dello sport agrigentino. Al Palapellicone di Lido di Ostia sede del Campionato Italiano Assoluto di Karate FIJLKAM, la giovanissima atleta si è imposta nella categoria Kg 50 della specialità Kumite (combattimento). Un risultato eccezionale per un’atleta juniores che si confrontava con avversarie più grandi ed esperte, alcune delle quali fanno parte dei gruppi militari che in tutti gli eventi nazionali fanno sempre il pieno. L’atleta agrigentina guidata dal suo tecnico Marco Lentini è stata l’unica atleta del 2006 a vincere il titolo italiano senior. Una vera rivelazione, un risultato eccezionale che ha sbalordito gli addetti ai lavori e che apre per la rappresentante della Ippon la strada verso risultati ancora più importanti. La Ippon ha inoltre piazzato Irene Marturano, anche lei si 17 anni, al terzo posto nella categoria kg 61, risultato che ottiene che per il secondo anno di fila.