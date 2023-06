“Individuo, Comunità e Territorio”, incontro-dibattito a Fontanelle

Nello spazio polifunzionale “Mons. Russotto” a Fontanelle, questa sera, 5 giugno, alle ore 21.00, incontro dal titolo “Individuo, Comunità e Territorio”. Si tratta di un momento promosso dal Comitato di Quartiere “Fontanelle Insieme” e si inserisce nelle attività di “Quartiere in festa 2023” previste dal 5 all’11 giugno. Sarà un’occasione significativa per dar voce a cittadini che si sono resi protagonisti di alcune buone pratiche sociali particolarmente significative, alla luce di valori civici comuni: solidarietà, fiducia, inclusione sociale, promozione ed integrazione culturale, cura dei beni comuni, tutela dell’ambiente. Attraverso la conoscenza di esperienze condivise si tenderà anche a tracciare linee fattibili per valorizzare il ruolo delle comunità locali nella promozione e partecipazione dei cittadini e sul loro impatto positivo sul territorio. L’incontro sarà moderato dal giornalista Alan David Scifo. “Attraverso l’incontro, il Comitato di Quartiere intende stimolare ulteriori sinergie nelle diverse forme di partecipazione, consolidare e promuovere relazioni fra gli attori sociali del territorio nonché aprire nuovi scenari di cittadinanza attiva – spiega Vito Lauricella, presidente dell’associazione Fontanelle Insieme -. Il tutto in una cornice di condivisione e sviluppo di una narrazione positiva dei vissuti centrati su scenari innovativi, che contemplano forme sempre più nuove di partecipazione e consapevolezza”. L’evento dà il via a una settimana di iniziative che dureranno per tutta la settimana: giochi, concerti e momenti di condivisione animeranno il quartiere di Agrigento fino a domenica 11 giugno, quando il manifesto si chiuderà con lo spettacolo cabaret del gruppo comico “I 4 gusti”.