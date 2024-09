E’ tra le 15 finaliste di Miss Italia 2024 l’agrigentina Elena Dibattista. Dopo aver conquistato il titolo di Miss Sicilia, lo scorso agosto, Elena è stata ammessa alle prequalificazioni nazionali di Numana ad Ancona dove nella serata di ieri domenica 15 settembre è stata selezionata tra 200 ragazze dalla giuria presieduta dall’attrice e conduttrice televisiva, Martina Colombari, Miss Italia 1991. La bella tennista agrigentina, appena laureata con lode in Management e marketing all’Università del Texas, domenica prossima 22 settembre al Teatro comunale di Porto San Giorgio, in provincia di Fermo, si contenderà così il titolo di “ Più bella d’Italia. L’evento sarà presentato dall’attore Andrea Dianetti e sarà trasmesso in streaming sul canale YouTube di Miss Italia, a partire dalle ore 20. Da 85 anni il concorso di Miss Italia celebra la bellezza femminile in Italia e nell’anno in cui Agrigento, celebra il titolo di capitale della cultura 2025, non resta che incrociare le dita e sostenere la “nostra Miss” Elena Dibattista.

foto dal web