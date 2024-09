È di Agrigento la più bella della Sicilia. Elena Dibattista, 23 anni, è la nuova miss Sicilia 2024. Tennista a livello agonistico, ha partecipato a tornei nazionali e internazionali. Proprio grazie a questo sport, ha vinto una borsa di studio completa all’università del Texas negli Stati Uniti dove si è appena laureata con lode in Management e marketing. Finalmente, con un po’ di tempo libero, Elena ha deciso di provare una nuova esperienza nel campo dello spettacolo e della moda, un settore che è sempre stato un’altra delle sue grandi passioni oltre al tennis ma a cui non ha mai avuto la possibilità di dedicarsi per motivi di sport e studio. Col titolo di Miss Sicilia, Elena supera di diritto le prequalificazioni nazionali che vedranno confrontarsi più di 200 ragazze. La vedremo direttamente tra le 40 concorrenti che avranno l’opportunità di partecipare alla Academy, una nuova iniziativa della Patron del concorso Patrizia Mirigliani, un’accademia che prepara le ragazze alla loro formazione personale e al loro futuro. Alla fine di questa settimana all’insegna dell’apprendimento solo 15 ragazze saranno selezionate per la finalissima di Miss Italia. Agrigento, capitale della cultura 2025, non poteva avere una miss Sicilia più rappresentativa della nostra Elena.

Gli auguri di Marcello Giavarini

“Siamo estremamente soddisfatti di vedere che una delle giovani promesse emerse durante le selezioni che abbiamo sostenuto ha ottenuto un risultato così prestigioso,” ha dichiarato Marcello Giavarini, Presidente di EgoGreen. “Questo risultato non solo riflette il talento straordinario di Elena di Battista ma anche l’importanza di eventi che valorizzano e promuovono il nostro territorio.”Elena di Battista, la vincitrice della tappa di San Biagio Platani delle selezioni regionali di Miss Italia, supportata da EgoGreen, è stata ammessa alla prefinale nazionale del concorso. Dopo essersi distinta nelle fasi regionali, avendo vinto la finale regionale a Piazza Armerina grazie alla sua personalità e al suo talento, ha ora la possibilità di rappresentare la Sicilia sul palco nazionale.La prefinale nazionale di Miss Italia si terrà dal 4 al 7 settembre a Numana (Marche), tutto il team di EgoGreen fa il tifo per Elena di Battista, augurandole il meglio in questa avventura che potrebbe portarla a diventare la prossima Miss Italia.EgoGreen continuerà a impegnarsi nel supporto di eventi culturali e sociali che mettono in luce le eccellenze locali e promuovono il talento del nostro territorio.