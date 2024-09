Il legale rappresentante di un’impresa edile agrigentina ha presentato una denuncia per una truffa che ammonterebbe ad oltre 150 mila euro. Secondo la ricostruzione, al vaglio dei carabinieri, la ditta avrebbe versato la somma di denaro ad un’altra impresa che si era impegnata ad affittare mezzi e materiali per eseguire dei lavori in appalto in provincia di Como. L’azienda si occupa di installazione di impianti di acqua, luce e gas. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini per accertare cosa sia accaduto esattamente.