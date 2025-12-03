La magia del Natale torna in Piazza Cavour grazie a D’Angelo Gioielli

Anche quest’anno la D’Angelo Gioielli ha allestito le decorazioni natalizie in Piazza Cavour ad Agrigento.

Ma la vera novità del 2025 è il presepe: un elemento che, oltre a ravvivare la piazza, risuona profondamente con la nostra tradizione locale. Per molti, è un simbolo di casa, di memoria e di comunità.

Con questa iniziativa, D’Angelo Gioielli conferma un gesto di generosità: non un obbligo istituzionale, ma un dono per la città. La cura che riserva ogni anno agli addobbi — e stavolta anche al presepe — dimostra come i privati possano svolgere un ruolo fondamentale nel valorizzare gli spazi comuni e nell’arricchire il tessuto sociale.

Un plauso, dunque, a chi investe tempo e risorse per regalare a tutti un Natale più autentico, caldo e condiviso.

