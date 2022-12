Salvati 7 cani malnutriti e sequestrata una carcassa: scatta una denuncia

Sette cani in stato di abbandono, malnutriti e in pessime condizioni igienico-sanitarie, sono stati salvati, dopo un controllo effettuato dai poliziotti del Commissariato di Canicattì, in contrada “Pizzogrosso”, nei pressi di un ex agriturismo, tra i territori di Campobello di Licata e Canicattì.

Rinvenuta e recuperata anche la carcassa di un ottavo cane, verosimilmente avvelenato. Oltre alla polizia di Stato, hanno preso parte all’operazione gli agenti della polizia Municipale, e i veterinari dell’Asp di Agrigento. Più persone presenti sul posto sono state identificate dai poliziotti.

E fra queste anche il presunto proprietario degli animali, un cinquantasettenne di Canicattì, che è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. Le ipotesi di reato contestate sono maltrattamenti di animali e uccisione di animali.

I sette cani sono stati portati in un canile privato. La carcassa è stata invece sequestrata per essere sottoposta ad esami e stabilire se, davvero, l’animale è stato avvelenato o meno. Un cane che, fra l’altro, è risultato essere microchippato e il proprietario risulterebbe essere residente a Casteltermini.