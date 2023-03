Cocaina ed eroina nell’auto di ritorno dal Palermitano: arrestati due giovani

Bloccati di ritorno dalla provincia di Palermo con un carico di cocaina ed eroina. Due disoccupati Marco Ferraro, 25 anni, nato a Sciacca ma residente a Ribera, e Aymen Mahjoub 29 anni, tunisino, domiciliato in provincia di Agrigento, sono stati arrestati dagli agenti della Polizia stradale di Buonfornello. Devono rispondere delle ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Dopo le formalità di rito, su disposizione del pubblico ministero Lorenza Turnaturi, sono stati accompagnati alla Casa circondariale di Termini Imerese. L’udienza di convalida dell’arresto è stata fissata per domani mattina davanti al Gip Valeria Gioeli. Ferraro e Mahjoub sono difesi rispettivamente dagli avvocati Fabio Calogero Inglima Modica e Giovanni Forte.

L’operazione è stata portata a termine, l’altro pomeriggio, mentre gli agenti della Polstrada, erano impegnati in un posto di controllo, in territorio di Campofelice di Roccella, in provincia di Palermo. I due sono stati fermati ad un posto di controllo e sottoposti ad una perquisizione personale e veicolare. Nell’abitacolo e in una ruota sono state rinvenute due bustine in cellophane contenenti complessivamente 21 grammi di cocaina e un ovulo di eroina del peso di oltre 11 grammi.