Ladri s’intrufolano in un negozio, e rubano una trentina di giubbotti di marca

Hanno distrutto la porta a vetri del negozio di abbigliamento, e una volta dentro, hanno arraffano e portato via una trentina, forse qualcuno di più, di giubbotti di una nota marca di moda, per un ammontare di diverse migliaia di euro. E’ accaduto nella notte fra lunedì e ieri, a Licata.

Sul posto, una volta scattato l’allarme, sono intervenuti i poliziotti del Commissariato cittadino. Gli agenti hanno avviato le ricerche dei ladri, senza però l’esito sperato. E’ stata, naturalmente, allertata la Procura della Repubblica di Agrigento e sono state avviate le indagini.

Uno dei primi passaggi dell’attività investigativa sarebbe stato quello di verificare l’eventuale presenza di impianti di videosorveglianza, nella zona o nelle immediate vicinanze. I giubbotti rubati sono tutti della “Blauer”.

Un furto, questo di Licata, che ricorda quanto avvenne a metà ottobre in viale Regina Margherita a Canicattì. Anche allora fu preso di mira un noto negozio di abbigliamento e vennero portati via tanti capi di importanti marche, per un danno di complessivi 20 mila euro.