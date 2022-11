Sosta selvaggia a pochi passi dalla via Atenea: nuova raffica di multe

Sono state 73 le contravvenzioni, per sosta selvaggia, elevate sabato sera dagli agenti della polizia Municipale nel centro cittadino. E in quattro sabati sera, e la notte di Halloween, quelli in cui erano stati predisposti i controlli interforze per regolare la movida, e quindi l’ordine e la sicurezza pubblica, si è arrivati a ben 450 multe per auto e moto, lasciate parcheggiate malamente, anche in mezzo alla strada, fra piazza Vittorio Emanuele, piazza Aldo Moro, e piazza Stazione.

Il centro sembra essere diventato una sorta di zona franca, anche in altri giorni, dove quotidianamente i diritti, e le regole basilari del Codice della Strada, sono continuamente calpestati. Gesti di maleducazione, e inciviltà che, danno molto fastidio.