Ladri s’intrufolano in palestra: rubati soldi, computer e hardisk

Ignoti ladri hanno manomesso l’impianto elettrico d’apertura della saracinesca e si sono intrufolati nella palestra di via Dante ad Agrigento da dove sono riusciti a rubare 40 euro, in monete, dal distributore automatico di bevande e snack, un computer e l’hardisk del sistema di videosorveglianza. L’ennesimo colpo messo a segno ai danni di esercizi commerciali del centro di Agrigento. Il furto alla palestra è stato messo a segno a mezzanotte e mezza circa. A denunciare l’accaduto è stato il proprietario, un quarantottenne agrigentino. La segnalazione è stata raccolta dai carabinieri che dopo il sopralluogo di rito, hanno avviato le indagini. Ad entrare in azione, quasi sicuramente, la stessa “mano” criminale. Anche se non è esclusa la presenza di più bande di malviventi.