Agenzia delle Entrate nel mirino di balordi: qualcuno ha tentato di entrare per rubare

Qualcuno ha danneggiato una finestra e ha cercato di entrare, quasi sicuramente, per mettere a segno un furto negli uffici dell’Agenzia delle Entrate- Riscossione Sicilia, in una zona compresa fra via Dinoloco e piazza Metello ad Agrigento, già “visitati” dai ladri appena un mese fa. E’ successo, fra la sera di venerdì scorso e le 7,30 di lunedì. Dopo la scoperta a presentarsi dai carabinieri, dove ha formalizzato la denuncia a carico di ignoti, è stata la responsabile dei servizi ausiliari dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate. L’area interessata al danneggiamento, a quanto pare, è “coperta” da sistemi di videosorveglianza.