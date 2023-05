Catanzaro: “Progetto SP 32, a rischio 13 mln di finanziamento. Il governo chiarisca”

Ferma solidarietà ai Sindaci dei Comuni dei Monti Sicani della provincia di Agrigento è stata espressa dall’Onorevole Michele Catanzaro capogruppo Pd all’Ars dopo la notizia che per la strad a provinciale 32 si sono persi 13 milioni di euro di finanziamenti destinati alla manutenzione e messa in sicurezza. “E’ gravissimo – dice Catanzaro – che il progetto, inizialmente approvato, non sia stato messo a bando. Presenteremo un’apposita interrogazione all’Assessore Regionale alle Infrastrutture per fare luce sulle procedure burocratiche, per sapere quasi sono i motivi che secondo i Sindaci avrebbero pregiudicato questa importantissima opera pubblica e se ci sono le condizioni per recuperare le risorse”.