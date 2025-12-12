Sono in corso di accertamento le cause dell’incendio, che ha carbonizzato una Land Rover Freelander, di proprietà di un insegnante cinquantacinquenne. E’ accaduto ieri notte. La macchina era stata lasciata nel parcheggio di una officina meccanica lungo la strada provinciale 188, in territorio di Santa Margherita di Belìce.

Sul luogo si sono precipitati i vigili del fuoco del locale distaccamento. Dopo aver domato le fiamme ormai attecchite su tutta la vettura, gli uomini antincendio, unitamente ai carabinieri della Stazione di Menfi, hanno eseguito un sopralluogo nell’area interessata, per accertare la natura dell’evento.

Nel corso dell’ispezione non sono stati rinvenuti residui di liquido infiammabile, né contenitori sospetti.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp