Gli agenti della polizia municipale di Agrigento, negli ultimi giorni, hanno elevato ben 26 multe, di 100 euro ciascuna, per il mancato pagamento della tassa di stazionamento. L’attività di controllo eseguita dai vigili urbani è stata finalizzata a individuare gli evasori. Controllati i mezzi al posto di ristoro, in via Panoramica dei Templi e in via Petrarca a pochi passi dal museo archeologico.

La tassa per ogni mezzo turistico che arriva in città serve, almeno nelle intenzioni, a compensare il danno provocato al traffico e alla gestione della viabilità. Le ultimissime, in ordine di tempo, violazioni appaiono adesso ancora più gravi anche perché dallo scorso 15 aprile, sono stati installati ad Agrigento 20 cartelli informativi nei principali punti di accesso alla città per segnalare chiaramente l’obbligo di pagamento della tassa di stazionamento per i bus turistici.

