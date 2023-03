Ladri in una scuola: rubati 15 lettori Mp3 e danneggiati armadi porte e lucernai

Si sono intrufolati nella scuola media “Gangitano” di via Pirandello a Canicattì, ed hanno rubato 15 lettori Mp3, ma hanno anche danneggiato cinque porte, altrettanti armadi in alluminio e quattro lucernai. Il danno, provocato all’istituto comprensivo, non è stato quantificato, ma è stato importante. A presentarsi alla Stazione dei carabinieri, è stato uno dei responsabili della scuola, che ha formalizzato una denuncia a carico di ignoti.

Il furto aggravato è stato messo a segno nella notte di domenica. I ladri, difficile pensare che abbia agito un delinquente solitario, sono entrati in azione dopo aver forzato la porta di ingresso al piano terra della struttura. Una volta dentro hanno arraffato i 15 lettori Mp3 e danneggiato armadietti ed infissi. La scoperta è stata fatta al momento della riapertura dell’edificio scolastico.

I carabinieri, dopo un sopralluogo, hanno avviato le indagini per provare ad identificare i responsabili.