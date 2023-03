Una donna è rimasta ferita gravemente in un incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio lungo la statale 640 dir, poco prima della galleria per Caltanissetta. A scontrarsi tre veicoli. La donna è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta. Sul posto gli operatori del 118 e i vigili del fuoco che hanno prestato i primi soccorsi, e gli agenti della polizia Stradale per i rilievi.