Ladri in un panificio: portati via soldi e cellulare

Ignoti delinquenti si sono intrufolati all’interno di un panificio di via Giovanni XXIII ad Agrigento e hanno rubato l’intero registratore di cassa, un telefono cellulare e le monetine contenute in un distributore automatico di caffè. A presentarsi ai carabinieri della Stazione di Agrigento denunciando quanto accaduto è stata la titolare. Il furto è stato compiuto, nella notte del 18 aprile. I ladri hanno forzato un infisso e sono riusciti ad entrare all’interno dell’attività lavorativa. Il danno complessivo è ancora in corso di quantificazione. Nella zona, purtroppo, non ci sono impianti di videosorveglianza.