Tentano furto in ristorante pizzeria: malviventi in fuga a mani vuote

Qualcuno ha rotto il lucchetto, poi ritrovato non molto lontano, ed è penetrato in un ristorante e pizzeria del centro storico di Agrigento, alla ricerca di soldi o qualcosa di valore da portare via. Chi ha agito poi è fuggito praticamente a mani vuote.

E’ accaduto, durante le ore notturne, in salita Madonna degli Angeli. Sono stati i titolari a fare la scoperta l’indomani mattina. Sul posto sono intervenuti i poliziotti delle Volanti, che avrebbero già acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona.