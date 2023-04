Materiale esplosivo rinvenuto alla zona industriale

Numerosi ordigni e residuati bellici risalenti alla Seconda Guerra mondiale sono stati ritrovati in un’abitazione disabitata e in stato di abbandono, in contrada “San Benedetto”, a poche decine di metri dalla zona industriale, tra i territori di Agrigento e Favara. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Tenenza di Favara e il personale del Nucleo artificieri di Palermo. I materiali sono stati recuperati e poi fatti brillare in un altro luogo idoneo, precisamente in un terreno in disuso nella località “Piano Bisaccia”.

Questo l’elenco di quanto rinvenuto: una mina antiuomo verosimilmente da esercitazione, una trappola a percussione, una confezione di esplosivo illuminante, 77 accenditori a percussione, 9 detonatori a miccia, quattro metri e mezzo di miccia detonatore da pentrite, un metro e mezzo di miccia militare a lenta combustione, filo per il trappolamento, 7 detonatori in rame altamente pericolosi per la presenza di ossido, munizionamento di vario calibro da arma da fuoco per un peso complessivo di circa un chilo e vari percussori.

L’immobile era abbandonato da tempo e i legittimi proprietari non lo usavano da molto. Qualcun altro, però, deve averci visto l’opportunità di nascondere il materiale esplodente, conservato all’interno di una cassa. I carabinieri hanno avviato le indagini.