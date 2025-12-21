Sono in arrivo quasi 24 milioni di euro per rendere moderne ed efficienti le reti idriche in diversi territori della provincia di Agrigento. Dopo la firma del Disciplinare tecnico tra il presidente dell’Ati e il dirigente generale del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, sono stati emessi 6 decreti di finanziamento che assegnano all’Assemblea territoriale idrica risorse per complessivi 23.935.806,81 euro a valere sul Programma operativo complementare Sicilia 2014-2020.

Le somme consentiranno di portare avanti altrettanti lotti del progetto “Digitalizzazione, mappatura, distrettualizzazione e ottimizzazione delle reti idriche” con recupero delle perdite e sostituzione dei misuratori dei volumi di utenza nel territorio dell’Ato Ag9”.

Nel concreto, sarà realizzato un nuovo sistema idrico a Canicattì e saranno completate le opere già avviate nei Comuni di Campobello di Licata, Lucca Sicula, Montallegro, Montevago, Sambuca di Sicilia, San Giovanni Gemini, Grotte, Porto Empedocle, Racalmuto, Ravanusa e Villafranca Sicula. Il progetto prevede inoltre la mappatura digitale e la sostituzione dei misuratori dei volumi d’utenza.

