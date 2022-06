Ladri in scuola elementare: avviate le indagini

Si sono intrufolati all’interno del plesso “Padre Gioacchino La Lomia”, della scuola elementare “Don Bosco”, di via San Vincenzo, a Canicattì, e dopo avere “visitato” alcuni ambienti si sono portati via un estintore d’emergenza, collocato al primo piano, e la catena utilizzata per chiudere la porta di emergenza.

Dopo la scoperta del furto, con danneggiamento, è stata una docente responsabile fiduciaria della scuola, a formalizzare la denuncia, a carico di ignoti, al Commissariato cittadino. I poliziotti, dopo avere effettuato un sopralluogo, hanno avviato le indagini.