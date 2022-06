Deve scontare la condanna di 1 anno e 9 mesi di reclusione per bancarotta fraudolenta, truffa e insolvenza fraudolenta. Reati commessi in Germania. In esecuzione di un mandato d’arresto europeo i poliziotti del Commissariato di Palma di Montechiaro hanno arrestato un quarantasettenne, palmese, D.B., che è stato rintracciato nell’abitazione di alcuni familiari. Dopo le formalità di rito, negli uffici del Commissariato cittadino, il quarantasettenne è stato portato in carcere.