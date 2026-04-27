Domenica 10 maggio, dalle ore 9 alle 13, l’Associazione Minerva APS promuove una passeggiata culturale nel centro storico di Agrigento dal titolo “Agrigento a luci rosse”, a cura dello scrittore Beniamino Biondi. L’iniziativa si configura come un itinerario di approfondimento storico e sociale volto a indagare un capitolo poco conosciuto della vita cittadina, legato al fenomeno delle case di piacere e alle sue implicazioni nel tessuto urbano e nel costume locale.

Attraverso un percorso guidato tra strade, vicoli e quartieri del centro storico, i partecipanti saranno accompagnati in un racconto che attraversa il Novecento, dai primi anni del secolo fino agli inizi degli anni Novanta.

La passeggiata offrirà l’opportunità di esplorare i luoghi che, in diversi momenti storici, hanno rappresentato punti di riferimento per questo particolare ambito della vita sociale, soffermandosi sui due principali quartieri cittadini tradizionalmente associati alle cosiddette “luci rosse”. Si tratta di un percorso di lettura attento e documentato, che mira a restituire il contesto storico, normativo e umano entro cui tali dinamiche si sono sviluppate.

Attraverso fonti, testimonianze e ricostruzioni, l’itinerario metterà in luce i cambiamenti nei modelli di vita, nelle forme di regolamentazione e nella percezione pubblica del fenomeno, offrendo spunti di riflessione sulle trasformazioni del costume e sulle stratificazioni della memoria urbana. In questo senso, la proposta si inserisce in una più ampia attività di valorizzazione della storia sociale della città, con particolare attenzione agli aspetti meno visibili ma profondamente radicati nel vissuto collettivo.

Evento a pagamento. Per informazioni e prenotazioni: 328 1828905 (messaggio WhatsApp).

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