Ladri in casa di un operaio: rubati soldi e monili d’oro

Sono riusciti ad intrufolarsi in un’abitazione di via Dei Fiumi ad Agrigento, e dopo avere messo tutto a soqquadro, hanno trovato e portato via soldi e monili in oro. Il furto è stato messo a segno domenica scorsa. I ladri sono entrati in azione, approfittano della momentanea assenza dei padroni di casa, fra le 16 e le 21. La scoperta è stata fatta dal proprietario, un operaio trentenne, appena rientrato. Sono stati chiamati i carabinieri della Stazione del Villaggio Mosè ai quali è stata formalizzata la denuncia di furto a carico di ignoti. Il danno provocato non è stato ancora quantificato e comunque sarebbe importante, e non risulta essere coperto da nessuna polizza assicurativa.