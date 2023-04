Al palazzetto “Pippo Nicosia ” il primo open day di basket femminile

Oggi alle 19 al palazzetto “Pippo Nicosia ” ci sarà il primo open day di basket femminile per le nate dal 2008 al 2012.

La Real Basket vuole riportare ad Agrigento il basket femminile che manca da diversi anni.

“Agrigento ha avuto squadre di alto livello negli anni ’90 e ha una storia che risale agli anni ’60, purtroppo da circa 10 anni non siamo più riusciti a fare basket femminile. In verità nessuno ci ha provato e da quando Pippo Lo Presti ha smesso di farlo non c’è stato nessuno che ha preso in mano il testimone.

Noi della Real Basket vogliamo provare a fare rivivere il basket femminile e siamo convinti che questo sia il momento migliore.

Abbiamo diverse ragazzine che giocano ma sono distribuite nei vari gruppi con maggioranza di maschi. Superati i 10 anni però, le bambine hanno esigenze, motivazioni e modi di applicarsi e vivere lo sport diverse dai maschi e quindi abbiamo deciso che faremo ogni mercoledì alle 19,00 allenamenti per tutte le ragazzine nate dal 2008 al 2012 che vogliono iniziare a giocare a basket.

L’obiettivo è quello di formare un settore tutto al femminile per poter creare un percorso completo come abbiamo fatto con il maschile che parte dai pulcini e arriva alla serie C.”