Incendiata abitazione disabitata e alcune palme

E’ quasi sicuramente doloso l’incendio scoppiato in un’abitazione disabitata in via Luigi Capuana a Favara. E’ successo ieri notte. A dare l’allarme al 112 sono stati alcuni residenti della zona. Sul posto i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento che, dopo alcune ore di lavoro, hanno domato il rogo. Il tempestivo e provvidenziale intervento dei pompieri ha evitato alle fiamme di propagarsi a tutta la palazzina.

Inevitabili però i danni all’abitazione. Appena 24 ore prima, i pompieri erano intervenuti in via piazza Lando Conti, dove sono state incendiate alcune palme. Ignoti hanno agito, nel corso delle ore notturne, appiccando il fuoco alle cortecce delle piante. Non ci sono testimoni. In mancanza di certezze non si può escludere che dietro ai due episodi possa anche esserci la stessa mano incendiaria.