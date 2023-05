Ignoti ladri hanno messo a segno un furto in una casa di campagna in contrada Giuliana e Canicattì. Sono riusciti ad intrufolarsi nella residenza di un pensionato settantenne, dopo aver forzato una finestra e una porta, e una volta dentro hanno arraffato e portato via un televisore, un divano, un telefono cellulare, la macchinetta del caffè, ma anche piatti e bicchieri. A fare la scoperta è stato lo stesso proprietario che ha denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine.