“Crescere con la musica”: in scena il concerto degli alunni dell’Esseneto.

Applausi e tanta gioia per il concerto “Crescere con la musica” con l’esibizione dei piccoli alunni della scuola dell’infanzia dell’Istituto Esseneto di Agrigento, sezione F, guidati dalle docenti Maria Passalacqua, Antonella Zambito e Marianna Gentile, che con entusiasmo hanno partecipato durante tutto l’anno, sotto la guida della docente Annamaria Vanderpoel, ad una sperimentazione universitaria su una nuova metodologia didattica di prescrittura e prelettura applicata alla musica.

A questa prima esibizione è seguita quella del coro scolastico della scuola primaria condotta dalla docente Gloria Catania che, da anni, con il progetto “Nati per la musica” cura le voci di un coro sempre all’altezza di ogni performance. Ha chiuso il concerto un trio di strumenti a fiato e un vocalist della scuola secondaria, Enrico Oliva, che con la canzone “Quando saremo grandi ” ha sottolineato come “l’importanza di crescere bene insieme è un impegno di tutti”. Il dirigente Scolastico, Francesco Catalano, visibilmente compiaciuto della bravura degli alunni, si è complimentato con loro e con i docenti partecipanti, sottineando come “la valenza dello studio della musica migliora gli apprendimenti e la capacità di rispettare i tempi e l’armonia di ogni persona.”