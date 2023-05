La pavimentazione della via Atenea danneggiata dal passaggio di mezzi “pesanti”

La via Atenea, nonostante i recenti e sembrerebbe inutili rattoppi, resta ad oggi un’arteria a rischio per i pedoni, a causa degli avvallamenti presenti. Sono bastati questa settimana alcuni giorni di pioggia e percorrere a piedi il tracciato non è stato facile. Soprattutto per la presenza di pozzanghere che si sono formate un po’ ovunque. La strada più prestigiosa di Agrigento, è risaputo da tempo, necessiterebbe di lavori imponenti e importanti per riportarla ai vecchi splendori. Il rilancio della città, da poco incoronata “Capitale italiana della cultura 2025”, passa anche e soprattutto dalla riqualificazione della via Atenea. Per questo motivo sarebbe opportuno pensare già da adesso ad un restyling del “salotto cittadino” a cominciare proprio da una nuova pavimentazione. Tutto inutile però se si continuerà a sollecitarla con un continuo passaggio di mezzi pesanti.