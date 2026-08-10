E’ successo alcune notti fa in contrada Torretta Spagnolo nelle campagne di Naro. Ignoti ladri hanno rubato un trattore cingolato, marca Agrifull, all’interno di un’azienda agricola.

Il mezzo agricolo è di proprietà di un imprenditore agricolo di 50 anni residente a Canicattì. L’uomo, dopo l’amara scoperta, si è recato alla Stazione dei carabinieri di Canicattì, dove ha formalizzato la denuncia a carico di ignoti.

E i militari dell’Arma hanno avviato le indagini nel tentativo di recuperare il mezzo e risalire agli autori del furto.

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